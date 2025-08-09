Арестович задался вопросом об ответственности Украины за конфликт с Россией

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*, включенный в России в перечень террористов и экстремистов, раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что ВСУ не смогут силой вернуть под контроль занятые Россией территории и необходимости искать дипломатические решения. Об этом он написал в Telegram-канале.

«И что, даже не станем еще сто тысяч боевых холопов в землю укладывать? Так быстро сообразили, всего за три года? Что-то невероятное», — саркастически добавил он.

Далее Арестович* иносказательно описал причины конфликта России с Украиной, сравнив их с соседями — нефтяным магнатом и агрономом. Он подчеркнул, что не снимает ответственности с первой, но задался вопросом, точно ли ни в чем не виновата вторая.

Ранее бывший советник не исключил, что под контроль России могут перейти до 12 украинских областей, если власти страны не согласятся заключить мирный договор.

*Включен в список экстремистов и террористов в РФ.