Порядка 12 областей Украины могут отойти России, если руководство республики не согласится заключить мирный договор. Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович* в интервью журналистке Юлии Латыниной**.

Он не исключил, что власть в стране в дальнейшем может перейти послу в Лондоне Валерию Залужному.

«Что будет дальше с Украиной? Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей», — подчеркнул Арестович*.

Если президентом станет Залужный, Украина лишится финансовой поддержки Запада, допустил он. Политик добавил, что сейчас бюджетный дефицит республики составляет 40 миллиардов долларов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что встреча президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским когда-нибудь состоится. Примерную дату переговоров лидеров он называть не стал.