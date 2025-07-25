Украина держит F-16 и Mirage на базе недалеко от Львова. Эти данные предоставил РИА «Новости» координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.

Информаторы Лебедева видели во Львове не только французские и американские истребители — здесь же базируются несколько машин ОКБ «Сухого», еще советских времен.

Еще около четырех истребителей Украина перебросила в Вознесенск. До трех вылетов в сутки делают украинские «Су» из Авиаторского.

Наиболее значительная часть воздушного флота Украины, по версии подпольщика, скрыта в Полтаве. Здесь военные используют для своих целей гражданский аэропорт.

В общей сложности здесь могут располагаться до 12 самолетов, как американских, так и советских истребителей.

Лебедев уточнил, что однажды ночью несколько истребителей поднимались в воздух со стороны Молдавии. Их заметили над Дунаем.

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