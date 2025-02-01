Бойцы Росгвардии нашли тайник с оружием на месте лагеря ВСУ в ЛНР

Замаскированный тайник с иностранным оружием, гранатами и патронами различного калибра нашли росгвардейцы и сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике. На тайный арсенал они вышли в ходе осмотра местности, где находился лагерь украинских боевиков, сообщила пресс-служба Росгвардиии.

Забытый противником схрон силовики обнаружили в заброшенном строении. В ходе осмотра тайника там нашли более 400 патронов и более 10 гранат, включая осколочно-фугасные боеприпасы.

Все взрывоопасные снаряды бойцы передали сотрудникам МВД для уничтожения.

Неделю назад сотрудники донецкого управления ФСБ в ходе осмотра бывших позиций украинских боевиков в районе Авдеевки тоже обнаружили схрон с иностранным вооружением.

В пресс-службе ведомства допустили, что найденные боеприпасы противник планировал использовать для диверсий после отхода из города.

Из тайника достали пулеметы, ручные гранатометы, винтовку, два автомата, а также ручные гранаты.