Российские военные нашли нестандартный метод борьбы с дронами ВСУ

Российские военные начали применять рыболовные сети в качестве защиты от беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале .

По словам парламентария, с просьбой о поставках сетей к нему обратилась сестра одного из участников СВО, находящегося на Курском направлении. Военнослужащие используют сети, натягивая их вдоль дорог для защиты от дронов. Иванов отметил, что обратился к руководству Рефтинской птицефабрики, где раньше работал боец, и предприятие оперативно отреагировало на запрос.

Ранее финская телерадиокомпания Yle сообщала, что в мае Швеция и Дания передали Украине старые рыболовные сети, которые, предположительно, также применяются для борьбы с дронами. Общая стоимость партии от датской стороны составила около 2,5 миллиона евро.