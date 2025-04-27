Действия в Курской области, в результате которых потери ВСУ составили десятки тысяч военных, вероятно, станут «лебединой песней» главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в беседе с РЕН ТВ.

По словам военного эксперта, провал украинской армии станет поворотным моментом в карьере Сырского. Дандыкин напомнил, что ВСУ в ходе боев потеряли огромное количество военной техники. Речь идет о танках, реактивных системах залпового огня и средств ПВО.

«Все, что можно было хорошее, собрали, бросили в эту авантюру. Ну, я так понимаю, командовал сам главком Сырский, и это его лебединая песня, если можно лебедей так называть», — отметил он.

Украинские военные подразделения в начале августа 2024 проникли в Курскую область. Противник оккупировал множество населенных пунктов. Бойцы ВСУ хотели усилить свои позиции, однако эти планы с треском провалились.

ВС России полностью освободили Курскую область 26 апреля. Потери ВСУ составили свыше 76 тысяч убитыми и ранеными.