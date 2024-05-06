Шойгу отметил успешное продвижение российских войск на Красноармейском направлении | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 02:18 Шойгу отметил успешное продвижение российских войск на Красноармейском направлении Шойгу: 74-я гвардейская бригада продвигается на Красноармейском направлении РИА «Новости»

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Российские войска успешно продвигаются на Красноармейском направлении, отметил в телеграммах воинской части и подразделениям министр обороны Сергей Шойгу. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проведения специальной военной операции 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Суворова и Кутузова бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, доказывая, что по праву носит почетное наименование гвардейской», — говорится в сообщении.

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Шойгу отметил участие бригады в боевых действиях на Черниговском направлении, в освобождении Лисичанска и Авдеевки. Также военнослужащие бригады освободили от ВСУ Бердычи. Теперь подразделения «стойко и уверенно» продвигаются на Красноармейском направлении, подчеркнул Шойгу.