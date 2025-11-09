Сырский связал со взломом чата атаку по солдатам ВСУ на награждении

ВС России узнали время награждения украинских бойцов на плацу в Днепропетровской области после взлома соцсетей. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в беседе с ТСН.

«Был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах. Снова был групповой чат в соцсетях, и игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав соцсети россияне узнали о собрании», — сказал он.

По словам главкома, сейчас проводится серьезное внутреннее расследование, которым занимается Государственное бюро расследований. Сырский отметил, что при атаке погибли 12 военнослужащих и 36 человек получили ранения.

Российские военнослужащие уничтожили скопление украинских боевиков во время построения из-за ошибки их командира. Силовые структуры сообщали, что под ударом «Гераней» и артиллерии оказалась 105-я бригада теробороны ВСУ.