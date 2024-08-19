«Раскидывают пух». Нападение на Курскую область стало «последним криком» режима Зеленского

Украинское командование решило вторгнуться в Курскую область, чтобы приостановить продвижение российских войск на Донецком направлении, но попытка ВСУ с треском провалилась. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт Евгений Михайлов.

«Сейчас тот же [главком ВСУ Александр] Сырский, тот же [президент Украины Владимир] Зеленский, пока они „раскидывают пух“, но есть понимание у военных высокопоставленных на Украине, что авантюра с Курском закончится очень печально», — указал он.

Политолог отметил, что российские войска продолжают наступать в зоне СВО, особенно на Донецком и Харьковском направлениях.

«Вот-вот будет взят крупнейший узловой центр — Покровск, после чего Украина практически лишится всего угля — основы для генерации энергии», — констатировал Михайлов.

Он назвал план Украины по рейдам в Курскую область «последним криком» режима Зеленского. Эксперт подтвердил, что сейчас на этом участке идут тяжелые бои, потому что ВСУ стремятся закрепиться. По его мнению, таким образом Украина надеется дождаться выборов в США.

«Мы в итоге с другой стороны зажмем эту группировку, которая зашла в Курскую область. Более того, сейчас оголена Сумская область, поэтому задачи, которые ставятся Верховным главнокомандующим, очевидны», — указал Михайлов.

Политолог добавил, что ВС России в ближайшее время возьмут в котел группировку, вошедшую в Курскую область, и уничтожат ее.

Ранее газета The Economist сообщила, что Сырский утаил от Запада свой план по вторжению на территорию России. По информации издания, командование тайно перебросило боевиков к Курской области под видом подготовки к отражению наступления.