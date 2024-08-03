Сырский пожаловался Зеленскому на тяжелую ситуацию на Покровском направлении

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины ведут «самые жесткие бои» на Покровском направлении. О критической ситуации президенту Владимиру Зеленскому доложил главком ВСУ Александр Сырский, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Там идут тяжелейшие бои», — сказал он.

По словам Зеленского, украинские военные «продолжают держать основу обороны» на Покровском направлении. Он также добавил, что Киев не перестает уделять внимание всем направлениям на фронте.

Ранее в генштабе ВСУ заявили, что за минувшие сутки самые напряженные бои в наблюдались в районе населенного пункта Красноармейск (украинское название населенного пункта — Покровск). Российские войска нанесли два ракетных удара и 69 авиационных с применением 88 корректируемых авиабомб.

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