Попытка прорыва ВСУ на Курскую область снизила угрозу наступления ВС России. Главком украинской армии Александр Сырский заявил в интервью телеканалу CNN , что российской армии якобы не дали действовать силы Киева.

«Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника», — подчеркнул он.

Сырский добавил, что атака на приграничный регион не позволила России превратить Курскую область в плацдарм для наступления. У Украины, добавил главком ВСУ, якобы получилось отвлечь часть сил с других направлений. Кроме того, по его словам, украинская армия создала так называемую зону безопасности — она не позволяет вести обстрелы через границу.

Попавший в плен украинский военнослужащий Михаил Шкода отмечал, что перед ВСУ поставили задачу продвинуться как можно дальше по российскому региону, но, по возможности, не ввязываться в бои.