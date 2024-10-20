Сырский доложил о работе с украинскими боевиками в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что провел работу с войсками, атаковавшими Курскую область. Он написал об этом в Telegram-канале.
«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области.<…> Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад», — сообщил военачальник.
Командиры отчитались и представили свои предложения по дальнейшим действиям. Сам Сырский признал превосходство ВС России по живой силе и технике.
Ранее главком ВСУ провел телефонный разговор с начальником штаба Великобритании Тони Радакином. Стороны обсудили возможности поразить военные объекты России, которые находятся на небольшом расстоянии от линии фронта.
Музыкальная программа ко Дню отца прошла во дворце творчества в Подольске
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Калмыкии
Черноморский флот «сменил прописку» из-за украинских дронов
Путин и Вучич провели телефонный разговор впервые за два с половиной года
Подмосковные семьи поучаствовали во всероссийском форуме «Родительский совет»
Это у них в крови. ВСУ убили на месте взятых в плен российских бойцов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте