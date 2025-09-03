Сын погибшего участника СВО в Одинцове отметил День знаний

Теперь в рядах первоклассников — Данила Пичуров — сын бойца СВО. Отец Данилы защищал Родину на специальной военной операции, погиб в августе прошлого года и посмертно был награжден орденом Мужества.

Сейчас у первоклассника твердая цель — получать хорошие оценки в память об отце.

«Я хочу учиться только на пятерки», — поделился перед началом урока Данила.

Мама Данилы Дарья помогала сыну со сборами на линейку. Из-за радостного волнения перед праздником не могла сомкнуть глаз.

«Ночь не спали! Ждали, когда наступит утро, чтобы собраться и пойти. Очень волнительный праздничный день, все в ожидании начала уроков», — поделилась Дарья.

В такой важный для семьи Пичуровых день их сопровождал Александр Мирошник. От лица Ассоциации ветеранов СВО он на всех этапах поддерживал Дарью и Данила — оказывал юридическую помощь и помог со сборами ранца в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу».

В этом году 35 округов Московской области будут помогать семьям бойцов спецоперации вместе с Ассоциацией ветеранов СВО. По инициативе президента Владимира Путина и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с начала деятельности Ассоциация объединила уже более 500 военнослужащих боевых действий.