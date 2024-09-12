Главный раввин Украины Моше Реувен Асман сообщил о гибели сына, служившего в ВСУ, на фронте. Об этом он написал в соцсетях.

«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — сказал он.

Никаких подробностей о гибели сына раввин не сообщил. Церемония прощания с ним пройдет 12 сентября.

Весной 2022 года RT сообщил, что Асман поддерживает риторику Киева, а еврейская община находится под сильным влиянием украинских властей.

Журналист и телеведущий Руслан Осташко в июле опубликовал в своем Telegram-канале видео, где раввин едет на Hummer ЦАХАЛ, выкрикивая украинские нацистские лозунги. При этом отметил, что Асман родился в Ленинграде, а на Украину переехал в 1991 году.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по базе иностранных наемников в Полтаве. По его словам, в военном институте также находились натовские инструкторы.