Сын бывшего главы ДНР Захарченко получил ранение на СВО

Старший сын бывшего главы ДНР Александра Захарченко Сергей получил ранение при выполнении боевой задачи в Добровольческом корпусе, который входит в состав Южной группировки войск, действующей в зоне проведения спецоперации. Об этом он сам рассказал ТАСС .

«Взорвалось топливо в канистре, и, к сожалению, попало на меня. Не очень приятное чувство — гореть. Со слов врачей, состояние было ближе к тяжелому», — рассказал Сергей Захарченко.

После ранения его срочно госпитализировали. Мужчине сделали две операции и пересадили 450 квадратных сантиметров кожи. Лечение длилось около трех месяцев. Первые два месяца Захарченко провел в госпитале, а затем еще примерно месяц ходил на перевязки.

Ранее военнослужащий подразделения «Ахмат» Олег Личковаха выжил после прямого попадания в голову, выполняя боевую задачу в зоне СВО. При эвакуации раненых боец попал под минометный обстрел боевиков ВСУ.