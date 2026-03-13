Российский боец выжил после прямого попадания в голову

Боец «Ахмата» выжил на СВО после прямого попадания в голову

Военнослужащий подразделения «Ахмат» Олег Личковаха во время выполнения боевой задачи в зоне СВО выжил после прямого попадания в голову. Его слова привел RT .

Боец объяснил, что при эвакуации раненых попал под минометный обстрел боевиков ВСУ.

«Был момент, когда у ребят был штурм, был „трехсотый“. Мы начали забирать пацана, по нам отрабатывал плотный миномет, попало в каску. Слышу звон, снимаю каску — дырка. Думаю, вот мне фортануло», — вспомнил он.

Личковаха добавил, что за время нахождения на линии боевого соприкосновения с ним произошло много опасных ситуаций, но чудом удалось остаться живым.

«Если я жив, на все воля Бога. Если суждено было уйти, были моменты, когда это могло произойти. Но значит, не мое время», — добавил боец.

Ранее стало известно, что тяжелораненый боец из Якутии ампутировал себе ногу в окопе очередью из автомата.