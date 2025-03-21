Свыше сотни килограммов гуманитарной помощи собрали в Химках для бойцов СВО

Муниципальные депутаты Надежда Смирнова и Артур Каримов передали посылку в партийное отделение в городском округе Химки. Военнослужащим спецоперации и жителям Курской области доставят медикаменты, одежду, обувь.

Как отметила депутат Надежда Смирнова, поддержка жителей Химок укрепляет моральных дух бойцов, который так необходим им для выполнения боевых задач.

Волонтерское движение в Химках активно помогает тем, кто сейчас находится на фронте. Добровольцы плетут маскировочные сети, шьют и вяжут одежду, варежки и многое другое.

«Химчане, депутаты, волонтеры — все собирают помощь, которую отправляют ребятам», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что внимание и помощь ветеранам СВО — одно из ключевых направлений работы правительства. По поручению президента она строится на системном подходе и едином стандарте.