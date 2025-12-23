Свыше 60 тысяч человек в Херсонской области остались без света после атаки ВСУ

В Херсонской области более 60 тысяч жителей остались без электроснабжения после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

По его словам, в результате атаки без света оказались населенные пункты сразу в нескольких муниципальных округах — Алешкинском, Голопристанском, Скадовском, Чаплинском, Каланчакском и Каховском.

Сальдо отметил, что восстановительные работы пока не начали из-за сохраняющейся высокой активности беспилотников. Специалисты энергоснабжающей компании смогут приступить к ремонту после стабилизации обстановки и снижения угрозы для персонала.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что три региона страны полностью лишились электричества. Без энергоснабжения остались Ровенская, Хмельницкая и Тернопольская области.