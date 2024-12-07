Свыше 200 тонн гуманитарной помощи отправили из Люберец с начала СВО

Люберецкий округ стал больше. К нему присоединили соседний Дзержинский. Каких перемен ожидать жителям, рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков в интервью Дмитрию Степанищеву на 360.ru .

«Мы присоединили и город Дзержинский и уточнили границы с городским округом Раменский. Мы очень серьезно приросли территорией. Но самое главное — у нас увеличилось количество наших жителей», — отметил Волков.

Глава городского округа рассказал, что основные вопросы — бытовые. Они связаны с благоустройством территорий, системой здравоохранения, а также вопросом размещения новых спортивных сооружений.

«Но самый главный приоритет в нашей работе — это внимание к семьям тех бойцов, кто ушел защищать Родину на СВО», — подчеркнул Волков.

Глава Люберец также поблагодарил жителей региона и предприятия, которые с первого дня начала СВО вносят свою помощь бойцам, защищающим интересы России на передовой.

«Мы собрали более 200 тонн гуманитарной помощи, которые направлены и на наши новые территории и на линию боевого соприкосновения. У нас очень большое количество активистов и волонтеров находятся в контакте ежедневно.

Россия 5 декабря отметила один из дней воинской славы. Бойцы СВО, волонтеры и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.