Свыше 200 семей участников СВО посетили ледовое шоу Авербуха в Балашихе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Сергей Юров встретились с семьями погибших участников специальной военной операции в ледовой арене Балашихи. Команда фигуриста Ильи Авербуха представила собравшимся спектакль на льду.

Игорь Брынцалов и Сергей Юров выразили свои соболезнования и поздравили близких погибших военнослужащих с наступающим Новым годом. Администрация округа организовала для них теплую встречу, где каждый мог насладиться угощениями и получить подарки. Дед Мороз поздравлял детей героев с наступающим праздником, создавая волшебное настроение. На сцене прозвучали любимые многими песни. Исполнил их ансамбль песни и пляски Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

После руководитель муниципалитета пригласил семьи погибших военнослужащих на ледовую арену. Здесь команда фигуриста Ильи Авербуха показала шоу по мотивам сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Впервые спектакль представили в декабре 2016 года, с тех пор зрители очень полюбили его.