Свыше 2 тысяч обращений обработал Центр поддержки участников СВО в Одинцове

Одинцовский Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей начал свою работу в октябре 2022 года. За это время специалисты успели отработать уже более двух тысяч обращений, в том числе 300 заявлений, которые поступили в адрес филиала фонда «Защитники Отечества».

Обратившиеся в Центр могут получить различные меры поддержки: юридические консультации, психологическую поддержку, адресную помощь и многое другое. Также можно обратиться с вопросами о получении места в детском саду без очереди, бесплатных кружках и секциях, продленке, бесплатном питании в школе. В этом году многие школьники уже получили бесплатные путевки в лагерь.

В Центре помощь оказывают социальные работники, психологи, юристы, а так же волонтеры.

Обратиться можно в любой день недели: с понедельника по четверг Центр работает с 9 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:00. В выходные специалисты принимают с 10:00 до 15:00. Также можно позвонить по телефону горячей линии: +7(495)181-90-03.

Адрес Центра поддержки участников СВО и их семей: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии комплексной диспансеризации в фонде «Защитники Отечества».

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