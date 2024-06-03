Комплексную диспансеризацию участников СВО открыли в фонде «Защитники Отечества» — Андрей Воробьев

Подмосковное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» принимает по 25 человек в день, оказывая всестороннюю поддержку. Филиалу исполнился ровно год 31 мая. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех сотрудников, отметив, что они добросовестно помогают облегчать решение любых вопросов для участников СВО и их семей.

«Сегодня приехал в наше отделение госфонда „Защитники Отечества“, чтобы сказать спасибо за важную и ответственную работу и узнать, нужна ли дополнительная помощь», — сказал глава Подмосковья.

В областном отделении начали проводить комплексную диспансеризацию — ее прошли уже более 100 ветеранов.

«Четверым бойцам помогли получить высокотехнологичные протезы и средства реабилитации, 10 квартир адаптировали под ветеранов-инвалидов. Президент поддержал инициативу выдавать бойцам с полной ампутацией ног автомобили на ручном управлении — закон уже подписан», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В настоящее время фонд проводит переговоры с автошколой ДОСААФ, чтобы учить бойцов управлять такими автомобилями.