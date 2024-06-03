Комплексную диспансеризацию участников СВО открыли в фонде «Защитники Отечества» — Андрей Воробьев
Андрей Воробьев: фонд «Защитники Отечества» открыл комплексную диспансеризацию
Подмосковное отделение государственного фонда «Защитники Отечества» принимает по 25 человек в день, оказывая всестороннюю поддержку. Филиалу исполнился ровно год 31 мая. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил всех сотрудников, отметив, что они добросовестно помогают облегчать решение любых вопросов для участников СВО и их семей.
«Сегодня приехал в наше отделение госфонда „Защитники Отечества“, чтобы сказать спасибо за важную и ответственную работу и узнать, нужна ли дополнительная помощь», — сказал глава Подмосковья.
В областном отделении начали проводить комплексную диспансеризацию — ее прошли уже более 100 ветеранов.
«Четверым бойцам помогли получить высокотехнологичные протезы и средства реабилитации, 10 квартир адаптировали под ветеранов-инвалидов. Президент поддержал инициативу выдавать бойцам с полной ампутацией ног автомобили на ручном управлении — закон уже подписан», — подчеркнул Андрей Воробьев.
В настоящее время фонд проводит переговоры с автошколой ДОСААФ, чтобы учить бойцов управлять такими автомобилями.
Он выразил благодарность председателю фонда Анне Цивилевой, руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой и всем, кто трудится вместе с ними.
Здесь работают 58 социальных координаторов, и все они — неслучайные люди: ветераны боевых действий, жены, матери героев.
Андрей Воробьев
Подмосковный филиал государственного фонда располагается в Красногорске. Адрес: бульвар Строителей, 4к1, бизнес-центр «Кубик». Номер телефона: +7 (498) 602-00-23.
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