Свыше 2 тонн гумпомощи для бойцов СВО собрали в Ленинском округе с начала года

Волонтеры Ленинского округа продолжают помогать участникам специальной военной операции. В январе в муниципалитете собрали уже более двух тонн гуманитарной помощи.

Участие в сборах принимали представители территориальных отделов округа, общественных организаций, а также неравнодушные жители.

«Поддержка участников специальной военной операции является приоритетным направлением нашего Ленинского округа. Благодаря неравнодушным жителям и всем, кто оказывает помощь бойцам, мы предоставляем различную поддержку и отправляем десятки коробок с гуманитарной помощью», — отметил начальник территориального управления администрации Ленинского городского округа Михаил Рассказов.

Так, в посылках в зону СВО традиционно находятся продукты, теплые вещи, средства личной гигиены, лекарства, строительные материалы и спецтехника. Постоянные пункты приема гумпомощи действуют на базе всех территориальных отделов администрации муниципалитета.