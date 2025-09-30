Свыше 17 тысяч школьников обеспечили бесплатным питанием в Сергиевом Посаде

В школах Сергиево-Посадского округа бесплатное питание получают 17023 человека: 6682 ребенка, относящиеся к льготной категории, и 10341 учащийся начальных классов. В прошлом году сменили компанию-поставщика, и руководитель муниципалитета Оксана Ероханова проверила, чем сейчас кормят детей в школе № 21.

Рацион изменился в лучшую сторону. Ученики получили на завтрак блинчики с фруктовым соусом или сгущенным молоком, бутерброды с сыром, яблоки, какао и чай. На обед ребятам приготовили полноценный комплекс с несколькими видами овощных витаминных салатов.

Отметим, что при школьных столовых работают и буфеты. Там можно выбрать не только булочки, но и специально разработанную для детей пиццу со свежими помидорами и сыром.

«Мы понимаем, что питание должно быть не только качественным, но и обязательно вкусным. Ведь невкусную еду дети есть не будут. Именно такую задачу поставили перед новым поставщиком», — подчеркнула Оксана Ероханова.

Напомним, бесплатным питанием обеспечивают учащихся младших классов и детей льготных категорий. А чтобы поддержать семьи участников специальной военной операции, этот список расширили. Теперь эти ребята также питаются бесплатно.

Стоимость завтраков и обедов определяет правительство Московской области. Так, для учащегося начальных классов завтрак стоит 110,06 рублей, обед — 177,42 рубля на человека. Стоимость завтрака ученика среднего или старшего классов составляет 125,09 рублей, а обеда — 204,40 рублей.