Свыше 10 тонн питьевой воды отправили в Донецк из Солнечногорска

Из Солнечногорска выслали очередную партию бутилированной питьевой воды для жителей Донецкой Народной Республики — общий вес груза превысил 10 тонн. Организацию сбора, погрузки и доставки взяла на себя семья меценатов Вадима и Виктории Цыгановых совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Солнечногорска в рамках акции «Вода Донбассу».

К инициативе также присоединилась местная компания «Королевская вода».

«Вода поедет в Донецк. Там сейчас острая в этом необходимость, с ней серьезные перебои, а вода — это жизнь. 10 тонн получилось отгрузить для жителей Донецка. При поддержке главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова в ближайшее время отправим еще 10 тонн воды», — сказал руководитель Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Иван Цыбуля.

Сбор помощи продолжается — в нем участвуют учащиеся лицея № 1 имени Александра Блока.

«Восьмой „А“ класс решил поучаствовать в такой доброй акции и передать чистую воду для Донбасса. Там сейчас проблемы с водоснабжением. Мы решили, что должны сделать такое доброе, важное дело», — отметили в лицее № 1 имени Александра Блока.

Принести воду и оказать поддержку можно в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска по адресу: улица Красная, дом 22 А, 1 этаж (ТЦ «Солнечный»).