Режим Владимира Зеленского организует теракты в России, поскольку не в силах добиться стратегического успеха на поле боя. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Астане, его процитировало пресс-бюро ведомства.

«Не имея шансов добиться стратегического успеха на ТВД, режим Зеленского занимается организацией терактов на российской территории в расчете деморализовать и дестабилизировать общество», — подчеркнул Нарышкин.

Глава внешней разведки также отметил, что США и союзники по НАТО содействуют этим шагам и в равной степени несут ответственность.

В сентябре на Урале ликвидировали агента украинских спецслужб, готовившего покушение на главу одного из оборонных предприятий.