Германия отвергла идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

Welt am Sonntag: ФРГ выступила против идеи Макрона об инструкторах для ВСУ

Руководство Германии не поддержало предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании коалиции по отправке на Украину инструкторов из государств НАТО. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag .

В материале указали, что глава Франции озвучил идею о формировании коалиции еще до того, как начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард отправил Белому дому и некоторым государствам Европы письмо с похожим предложением.

Французский военный пригласил страны вступить в так называемую коалицию желающих, которая будет организовывать на Украине учебную миссию.

По данным газеты, представители Германии это письмо не получили. В издании добавили, что против идеи отправлять инструкторов на Украину выступают США и большинство государств ЕС, в том числе Италия и Испания.

Ранее Макрон заявил, что ряд французских стран-партнеров согласились войти в коалицию. По его словам, отправка иностранных инструкторов на Украину не приведет к эскалации конфликта.