Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Об этом сообщило пресс-бюро СВР России.

Страна поставляет Украине боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем в виде деталей. Их собирают в Чехии и Болгарии.

«Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки», — отметили в СВР.

Это дает Киеву возможность формально получать военную продукцию не как сербскую, а как собранную на заводах западных стран. Сербским производителям хорошо известны истинные потребители их продукции. Они понимают, что их ракеты и снаряды могут убивать российских военных и гражданских.

Завод «Крушик» в городе Вальево недавно продал чешской компании «Поличске строирни» крупные партии комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» также отправило болгарской фирме «ЭМКО» наборы для производства этих ракет, а также 120-миллиметровых мин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой выделять Киеву 0,25% от своего ВВП. Средства Украина планирует направить на наращивание производства оружия.