Конфликт на Украине закончится, когда она не сможет угрожать россиянам и России. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА «Новости» .

«Как это будет — вопрос военной и политической стратегии», — сказал он.

Сальдо отметил, что корейский вариант по урегулированию ситуации возможен только как временный результат. Россия намерена полностью выполнить задачи специальной военной операции. Полумеры уже продемонстрировали свою неэффективность.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия стремится закончить СВО с результатом, который нужен стране. Глава государства отметил, что траты на оборону сейчас внушительные — 6,3% ВВП.

По его словам, оборонные расходы направляют на завершение СВО, а не на агрессию против европейских стран. На Западе несут чушь о мнимой угрозе со стороны России.