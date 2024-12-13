За последние два года тактика захвата позиций противника в зоне специальной военной операции изменилась. Если раньше военные чаще прибегали к лобовым атакам, то сейчас — к осаде. Об этом в большом интервью журналисту 360.ru Регине Ореховой рассказал командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой, принимавший участие во взятии Бахмута (украинское название Артемовска).

«Вся спецоперация — это один большой штурм», — заявил он.

Луговой отметил, что «вагнеровцы» всегда занимались осадой городов.

«Наша задача была обойти с флангов, взять в полукольцо — оперативное окружение называется — и изматывать противника», — сообщил командир ЧВК «Вагнер».

Он напомнил, что потом эту тактику интегрировали в другие войска. Пошли успешные штурмы Авдеевки, Макеевки. Сейчас ВС России берут Покровск.

Перед началом штурма беспилотники изучают территорию. Задача — понять расположение противника.

«В любом подразделении есть слабые места. Потом начинается разведка боем — прощупываются оборонные, выявляются огневые точки, подвоз, места ротации, склады боеприпасов. По ним методично наносится огневое поражение», — рассказал Луговой.

Он подчеркнул, что заставить бойцов пойти на штурм нельзя, можно только мотивировать военных.

«Каждый человек, который принимает участие в специальной военной операции, взрослый. Он на себя берет ответственность», — сказал собеседник 360.ru.

Командир добавил, что все люди, которые идут на службу в зону боевых действий, осознают, что могут погибнуть.

Ранее Луговой рассказал, что российские войска взяли под контроль населенный пункт под Покровском с месторождением лития. Это стало огромной потерей для Украины, в том числе в денежном плане.