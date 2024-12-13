Кураховское направление нельзя рассматривать без отрыва от Покровского. Все это — южный фланг, рассказал 360.ru бывший командир штурмового подразделения частной военной компании «Вагнер» и автор книги «Штурм Бахмута. Позывной Констебль» Константин Луговой.

Он рассказал, что под Покровском есть населенный пункт Шевченко с огромными запасами лития.

«Мы уже, в принципе, его под контролем [держим]. Добыча [металла] остановлена, это колоссальные деньги. Сейчас весь мир, так сказать, борется за эти месторождения», — отметил Луговой.

Литий используют в металлургии, в том числе для производства батареек и даже электрокаров. Еще один крайне важный продукт — коксующийся уголь, который нужен Украине для производства оружия.

«Наша задача, грубо говоря, ну, осуществить осаду, чтобы противник потерял все возможности себя как-то морально подпитывать», — сказал Луговой.

Бывший командир «Вагнера» также подтвердил, что у противника нет достойных укреплений вокруг стратегически важных населенных пунктов, несмотря на то, что на них выделяли баснословные деньги.

«Уровень коррупции на Украине — это как у нас было в девяностые годы. Миллионы долларов [разворовали], и нам это на руку», — резюмировал собеседник 360.ru.

Ранее зарубежные СМИ писали, что Украина пытается закончить строительство укреплений на нескольких линиях обороны, чтобы сдержать стремительное наступление России. Но нет никакой координации, и военные ВСУ деморализованы.