Связисты группировки войск «Южная» предотвратили попытку украинских боевиков лишить российские части связи и управления на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Военнослужащие батальона связи 3-го армейского корпуса „Южной“ группировки войск предотвратили попытку противника нарушить управление нашими подразделениями на Краматорско-Дружковском направлении СВО», — сообщили в ведомстве.

Система связи является приоритетной для ударов противника, украинские боевики атаковали ретранслятор, который обеспечивал радиосвязь для «южан». Для устранения последствий созданы дежурные группы.

«Сегодня устанавливали ретрансляторы, поврежденные после артиллерийского обстрела и прилета беспилотных летательных аппаратов противника. Поломка была устранена, связь есть и все работает в штатном режиме», — поделился связист с позывным Руся.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что западные государства используют украинский конфликт в качестве площадки для испытания перспективных военных разработок. Европейские страны активно внедряют свои технологические новинки через подразделения ВСУ, фактически превращая текущие боевые действия в полигон для проверки эффективности современного вооружения.