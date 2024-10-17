«Связи нет никакой». Родственники вывезенной в Сумы курянки не смогли связаться с ней

Жительница Суджанского района Курской области Лилия так и не смогла связаться с пропавшими родственниками. Об этом девушка, чью сестру Юлию ВСУ вывезли в Сумы, рассказала в беседе с 360.ru.

«Связи нет никакой. Откуда там будет связь? Там нет никаких вышек, ничего нет», — сказала Лилия.

Она напомнила, что ее пропавшая сестра родила ребенка.

«На всю семью новорожденный ребенок», — отметила собеседница 360.ru.

Ранее девушка сообщила, что украинские военные забрали ее сестру Юлию в Сумы на роды. Однако родственница, их мать, отец и брат числятся пропавшими, так как у них нет связи с близкими. Лилия обратилась в Красный Крест и к уполномоченному по правам человека с просьбой создать зеленый коридор для эвакуации мирных жителей.