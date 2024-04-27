Российский боец сбил вещмешком украинский дрон-камикадзе в зоне СВО | 360°

Спецоперация 27 апреля 2024, 04:04 Российский боец сбил вещмешком украинский дрон-камикадзе в зоне СВО «РВ»: боец ВС РФ вещмешком сбил дрон-камикадзе ВСУ во время эвакуации раненого РИА «Новости»

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Российский боец отбился от украинского дрона-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненного сослуживца. Своим поступком он спас себя и боевого товарища. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным канала, один из бойцов получил ранение в населенном пункте Никольское. За ним вернулся сослуживец.

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Во время операции по эвакуации бойца атаковал FPV-дрон «камикадзе». Он не растерялся и сбил беспилотник своим вещмешком. БПЛА потерял управление и взорвался, а боец успешно эвакуировал своего боевого товарища. При этом он сам получил легкие ранения.

«Героический поступок бойца 3-го батальона 91-го отдельного стрелкового полка рядового Хатамова из Узбекистана», — уточнил канал.

Ранее в Сети опубликовали видео, как российский военный сбил низко летящий FPV-дрон ВСУ с помощью палки. Боец спрятался в кустах, а потом ударил веткой зависший над ним БПЛА.

Летом прошлого года боец из Забайкалья с позывным Тунгус обезвредил вражеский беспилотник точным броском продуктового мешка.