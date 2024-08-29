Связь с жителями Курской области осложнилась после атаки ВСУ

Мирошник: связь с жителями Курской области после вторжения ВСУ сильно осложнена

Фото: РИА «Новости»

После вторжения украинских боевиков в Курскую область связь с местными жителями сильно осложнилась. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Координация с людьми, которые остались на территории, очень сильно осложнена», — отметил он.

По его словам, пока связь осуществляется за счет людей, которые совершают туда вылазки. Посол общался с людьми, ежедневно вывозящими тех, кто сам не смог выехать из населенных пунктов. Они тайными тропами проводят соотечественников с территории, где «пока хозяйничают украинские боевики». При этом некоторые люди отказываются покидать свои дома. В том числе многие не хотят оставлять хозяйства.

Мирошник рассказывал, что украинские боевики похищают россиян в Курской области. Военные ВСУ загоняют людей в грузовики и увозят в неизвестном направлении, не предупреждая близких о том, куда их отправляют.

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