Священник призвал военнослужащих не ругаться матом на передовой
Иерей Волков: священники напутствуют бойцов СВО не использовать мат на передовой
Участникам специальной военной операции следует не использовать ненормативную лексику во время выполнения боевых задач. Заявление главы Информационной комиссии Московской городской епархии отца Александра Волкова об этом опубликовал ТАСС.
«Как к молодым, так и уже бывалым бойцам всегда одно и то же напутствие священника: запомните, ругаться матом на передовой нельзя. <… > Вот взял в руки оружие, забудь про матерные слова! Сидишь в укрытии с друзьями-бойцами — не ругайся матом», — сказал он во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой.
Настоятель храма Сергия Радонежского сказал, что стремление людей даже в сложных условиях боевых действий следить за своей речью и не допускать мат, имеющий «дьявольскую составляющую», делает их жизни «более сохранными».
«Ребята приходят обратно и говорят: погибают или получают ранения в первую очередь те, кто ругается матом», — добавил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин лично встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. В РПЦ этот день отмечают как праздник: патриарх с участием многочисленных иерархов и священников совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя, а затем его поздравляют, вспоминая об итогах развития церковной жизни в России за период его патриаршества.