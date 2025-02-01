Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин лично встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с 16-й годовщиной интронизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В январе 2009 года Поместный собор Российской православной церкви (РПЦ) избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Интронизация состоялась 1 февраля того же года.

В РПЦ день интронизации отмечают как праздник: патриарх с участием многочисленных иерархов и священников совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя, а затем его поздравляют, вспоминая об итогах развития церковной жизни в России за период его патриаршества.

Ранее патриарх Кирилл назвал многодетность условием существования России. Он отметил, что население страны мало относительно ее площади и потенциала, поэтому нужно стараться его увеличивать.