Члены ООН не могут заслушать свидетелей преступлений киевского режима, так как руководство организации годами отказывает в аккредитации представителям неправительственных и волонтерских организаций. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил об этом РИА «Новости» .

«Сложным является аккредитация неправительственных и волонтерских организаций, которые погружены в события и могут предоставить информацию по темам, начиная от [атак на] медиков во время конфликтов, заканчивая сексуальными издевательствами и детьми в конфликте», — сказал он.

Мирошник сообщил, что документы представителей этих организаций, выступающих свидетелями на стороне России, годами игнорируются. Сотрудники же десятков украинских неправительственных организаций присутствуют на международных мероприятиях.

Ранее посол уличил ООН в искажении информации о пострадавших под украинскими атаками россиян. По данным Мирошника, только в 2025 году погибли более тысячи человек.