Свечи зажгли в память о жертвах удара ВСУ по Хорлам в Запорожской области

В Запорожской области жители вместе с волонтерами почтили память погибших из-за атаки ВСУ в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, в акции участвовали жители региона и активисты движений #Мывместе, «Юг Молодой», «Волонтеры Победы» и «Российский союз молодежи». Они зажгли свечи в память о 24 погибших, среди которых оказался малолетний ребенок.

«Атака террористов была целенаправленной, с точным пониманием, что там нет военных объектов. Ответственность лежит на безумных киевских правителях и их европейских кураторах, которые финансируют безумных маньяков», — заявил Балицкий.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее призвал к возмездию после удара дронов ВСУ по селу Хорлы. Он заявил, что пора перестать церемониться с «бандеровскими подонками» и пора начать их резать как больных свиней.