«Суть киевского нацизма». Слуцкий осудил видео с расстрелом безоружного военного

Видео расстрела безоружного российского военнопленного боевиками «Азова»* прокомментировал в беседе с РИА «Новости» глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал зверством действия ВСУ.

«Видео расстрела безоружного военнопленного боевиками „Азова“* — свидетельство звериной сути и агонии украинского нацизма», — сказал он.

Слуцкий отметил, что по данному факту необходимо провести расследование и дать международную оценку, ведь это свидетельство военных преступлений.

Также глава комитета ГД по международным делам предложил показать это «Боррелю, Байдену, фон дер Ляйен и всем остальным спонсорам узурпатора Зеленского», чтобы они убедились, «какого монстра взрастили на Украине».

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что расправа над российский военным бойцами «Азова»* нарушает Женевские конвенции, но от нацбата нужно было ожидать подобных действий.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.