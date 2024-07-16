«Суть киевского нацизма». Слуцкий осудил видео с расстрелом безоружного военного

Слуцкий: видео расстрела военного «Азовом» доказывает агонию украинского нацизма

Фото: РИА «Новости»

Видео расстрела безоружного российского военнопленного боевиками «Азова»* прокомментировал в беседе с РИА «Новости» глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он назвал зверством действия ВСУ.

«Видео расстрела безоружного военнопленного боевиками „Азова“* — свидетельство звериной сути и агонии украинского нацизма», — сказал он.

Слуцкий отметил, что по данному факту необходимо провести расследование и дать международную оценку, ведь это свидетельство военных преступлений.

Также глава комитета ГД по международным делам предложил показать это «Боррелю, Байдену, фон дер Ляйен и всем остальным спонсорам узурпатора Зеленского», чтобы они убедились, «какого монстра взрастили на Украине».

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что расправа над российский военным бойцами «Азова»* нарушает Женевские конвенции, но от нацбата нужно было ожидать подобных действий.

*«Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.

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