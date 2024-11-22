«Сумасбродные приказы». Зачем Байден перед пенсией усугубил конфликт на Украине

Президент Владимир Путин в телеобращении, состоявшемся накануне, заявил, что США и союзники по НАТО продолжают эскалировать спровоцированный ими же конфликт на Украине. Зачем Белый дом разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты и что будет дальше, рассказал 360.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Он назвал действия администрации Байдена жестом отчаяния и попыткой «подложить свинью» преемникам. Собеседник 360.ru допустил, что стремление Белого дома к эскалации продолжится.

«Другой вопрос, готовы ли аппаратчики в том же Пентагоне, в американских спецслужбах исполнять вот эти сумасбродные приказы уходящей фигуры Джо Байдена — хромой утки. Потому что, думаю, многие понимают, что брать на себя такую ответственность не хотелось бы», — заявил Дудаков.

Хромой уткой в американской культуре традиционно называют президента, проигравшего выборы, но исполняющего обязанности до инаугурации преемника.

В Пентагоне после запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник» по цели на Украине выразили беспокойство.