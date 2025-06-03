Зеленский подобрал командующему Сухопутными войсками ВСУ новую работу

Подавший в отставку с поста командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый получил новое назначение. Президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале , что поставил его во главе Объединенных сил.

«Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100%», — сказал он.

Сухопутные войска, по словам Зеленского, возглавит другой человек. Кто именно, он не уточнил.

Рапорт об отставке Драпатый подал 1 июня после ракетного удара 239-му полигону ВСУ, но после личной встречи с Зеленским отозвал, сообщил RT. Он признал ответственность за гибель солдат, пожаловался на круговую поруку в армии, безнаказанность и неисполнение приказов. Офицер возглавлял Сухопутные войска с 29 ноября 2024 года.