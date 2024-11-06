Боец СВО в предсмертном письме попросил родителей съездить на море и завести пса

Родители погибшего в зоне спецоперации военнослужащего Егора Якубенко получили от него прощальное письмо и выполнили последние просьбы сына. Текст послания опубликовал филиал Фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области.

В письме участник СВО попросил мать и отца впервые в жизни съездить на море, посадить на даче виноград и построить баню. Также в списке его пожеланий было завести собаку.

Семейная пара подчеркнула, что они уже выполнил все просьбы. В своем письме Якубенко отметил, что даже после смерти всегда будет рядом с родителями.

«Такая судьба у меня — быть воином», — написал он.

Мать бойца рассказала, что их сын решил отправиться на СВО после демобилизации со срочной службы. Мужчина хотел помочь своим товарищам, которые уже находились в зоне боевых действий.

Первоначально Якубенко доверили задачи снайпера, а затем перевелся в разведчики. Позже военнослужащий решил написать письмо на случай своей гибели, которое передал другу на хранение.

Егор Якубенко погиб 4 января при выполнении боевой задачи. Младшего сержанта посмертно наградили орденом Мужества.

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