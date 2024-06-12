Суд в Москве арестовал грузинскую снайпершу за службу в ВСУ

Басманный суд Москвы заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, которая принимала участие в боевых действиях против России на Украине. Информацию об этом опубликовали в картотеке суда.

«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили <…> удовлетворено 11 июня 2024 года», — сказано в базе данных.

Женщине заочно предъявили обвинение о наемничестве.

В 2022 году военнослужащая вступила в ряды «Грузинского национального легиона». Это подразделение украинской армии, состоящее из грузин. Иванеишвили участвовала в боях против российских военных. По предварительной информации, женщина пытала пленных.

Ранее стало известно, что следствие запросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева*. Его подозревают в распространении фейков о деятельности ВС РФ.

*Признан физическим лицом, выполняющими функции иноагента