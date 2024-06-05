Следствие запросило заочно арестовать журналиста Колезева*

Следствие попросило заочно арестовать журналиста Колезева* за фейки об армии

Следствие запросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* в рамках дела о распространении фейков о деятельности Вооруженных сил России. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе суда.

«Поступило ходатайство следствия о заочном аресте Дмитрия Евгеньевича Колезева*», — отметили в суде.

Правоохранители в ноябре 2022 года завели против Колезева* уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС России с использованием служебного положения. По данной статье максимальной санкцией является лишение свободы на срок до 10 лет.

После начала специальной операции на Украине Колезев* покинул территорию России.

Протокол за дискредитацию армии составили на блогера Илью Варламова **. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

*Признан физическим лицом, выполняющими функции иноагента

**Признан физическим лицом, выполняющим функции иноагента