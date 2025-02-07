Суд в Курске заочно арестовал украинского полковника за обстрелы региона

Суд в Курске заочно арестовал командира бригады Вооруженных сил Украины полковника Руслана Карпушу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, Карпуша неоднократно приказывал обстреливать Курскую область ракетами с кассетными боеприпасами. Его объявили в межгосударственный розыск. Срок ареста начнет действовать с момента задержания офицера или его экстрадиции.
Ранее боевика «Азова»* Дениса Прокопенко заочно приговорили к 24 годам колонии. В марте 2022 года он расстреливал дома мирных жителей осколочно-фугасными снарядами. После боев за Мариуполь Прокопенко попал в российский плен, однако в сентябре того же года его обменяли на российских военнослужащих, и он вернулся на Украину.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Лучших сотрудников производственного объединения наградили в Реутове
Штормовой ветер сорвал крышу и повалил десятки деревьев в Новороссийске
«Гордимся, что у нас такие специалисты». Воробьев поздравил ученых Подмосковья с Днем науки
Напавший в автобусе на женщин-контролеров москвич предстанет перед судом
Путин поручил блокировать преступные звонки с Украины
Около 30 человек пожар заблокировал в танцевальной студии в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте