Суд в Курске заочно арестовал украинского полковника за обстрелы региона

Суд в Курске заочно арестовал командира бригады Вооруженных сил Украины полковника Руслана Карпушу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, Карпуша неоднократно приказывал обстреливать Курскую область ракетами с кассетными боеприпасами. Его объявили в межгосударственный розыск. Срок ареста начнет действовать с момента задержания офицера или его экстрадиции.

Ранее боевика «Азова»* Дениса Прокопенко заочно приговорили к 24 годам колонии. В марте 2022 года он расстреливал дома мирных жителей осколочно-фугасными снарядами. После боев за Мариуполь Прокопенко попал в российский плен, однако в сентябре того же года его обменяли на российских военнослужащих, и он вернулся на Украину.

* Запрещенная в России террористическая организация.