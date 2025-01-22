Суд в Чехии отменил оправдательный приговор учительнице, которая поддержала СВО

Чешский верховный суд отменил оправдательный приговор учительнице из Праги Мартине Беднаржовой. Ее обвиняли в поддержке российской спецоперации, сообщила газета České noviny .

Новое решение по этому делу позднее вынесет уже районный суд Праги. Прокуратура изначально запрашивала для учительницы условный срок и пятилетний запрет на любую работу с детьми.

За что судят Беднаржову

Следствие установило, что тему Украины Беднаржова затронула на уроке в апреле 2022 года, через несколько месяцев после начала спецоперации. Она рассказала восьмиклассникам, что Россия имела право таким образом разрешить сложившуюся ситуацию.

Также учительница указала школьникам, что в Киеве «ничего не происходит». Она заявила, что украинские нацистские группировки в Донбассе с 2014 года систематически уничтожают россиян. Некоторые ученики Беднаржовой возражали, они сделали запись ее заявлений и передали в полицию.

Пражский суд изначально постановил, что Беднаржова ничего не нарушила. Критиковать ее, добавил судья, можно только за ряд моментов на этико-педагогическом уровне.

Верховная прокуратура настаивала на том, что она совершила преступление, поскольку говорила не со своими сверстниками, а с детьми, притом в рамках обязательных занятий. После происшествия учительницу с 30-летним стажем уволили, что привело к ее безуспешному трудовому спору со школой.

Чехи поддержали учительницу

Беднаржова назвала свой уголовный процесс политическим. По ее словам, Чехия преследует собственных граждан в угоду украинцам. Аргументы обвинения она назвала «русофобскими криками».

České noviny указала, что у женщины есть ряд сторонников, которые отправили ей сотни тысяч крон в рамках публичного сбора средств. Некоторые из доноров приложили ободряющие послания, в которых хвалили учительницу за ее смелость и называли ее жертвой тоталитарного руководства Чехии.

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