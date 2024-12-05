Суд по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли начался в Донецке

В Донецке начался суд по делу об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На скамье подсудимых оказались четверо российских военных. По данным следствия, 8 апреля трое из них избили и запытали журналиста до смерти, затем, чтобы скрыть следы, подорвали автомобиль с его телом. Четвертый же подсудимый помог им спрятать останки.

О судьбе журналиста стало известно только 19 апреля, до этого Бентли находился в розыске.

По мнению корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, причиной происшествия стало неудачное стечение обстоятельств — якобы Бентли, говорившего с акцентом и носившего ковбойскую шляпу, приняли за вражеского шпиона, потому что он приехал на место недавнего обстрела.