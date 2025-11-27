Суд отказал отцу погибшего бойца СВО в выплатах за нежелание воспитывать сына

Отец военнослужащего, который не принимал участия в его воспитании, не имеет права на выплаты после смерти сына. Даже если к родителю не предъявляли требования об алиментах, это не меняет ситуацию. Такой вывод сделал кассационный суд, сообщило РИА «Новости» .

Суд рассмотрел дело бывших супругов из Саратова, чей сын погиб в ходе специальной военной операции. Отца лишили права на выплаты, так как он не участвовал в воспитании ребенка, не интересовался его жизнью, здоровьем и развитием. Он не оказывал сыну моральной, физической и материальной поддержки.

Он оспорил решение суда, утверждая, что его родительских прав не лишали и он принимал участие в содержании сына. Кроме того, бывшая возлюбленная не требовала с него алименты. Кассационный суд отклонил жалобу.

«Неисполнение ответчиком надлежащим образом обязанности не только по содержанию, но и по воспитанию сына, то есть не поддержание с ним семейных и родственных связей, лишает его статуса члена семьи военнослужащего, устанавливаемого с целью получения выплат, направленных не только на восполнение материальных потерь, но и выражения от имени государства признательности гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества — защитников Отечества», — сказано в документе.

Суд подчеркнул, что кровное родство с ответчиком не доказывает его принадлежность к семье сына. В решении указано, что именно мать воспитала сына достойным защитником Родины и поэтому имеет право на компенсационные выплаты, связанные с гибелью военнослужащего при выполнении обязанностей военной службы в интересах общества.

Ранее в Курской области суд отказал биологическому отцу Даниила Дугина, погибшего в зоне СВО, в выплатах и льготах. Адвокат мужчины заявила, что отец и Даниил состояли в родственных отношениях и отец всегда помогал сыну. В суде она представила уведомление от военкомата о гибели сына, полученное истцом. Однако представители матери Даниила — юрист и адвокат — указали, что мужчина узнал о смерти сына только в день похорон.