Суд оставил экс-ведущую «Вестей» в списке иноагентов

Суд оставил без удовлетворения иск бывшей ведущей «Вестей» Фариды Курбангалеевой* и оставил ее в списке иноагентов. Об этом сообщил ТАСС .

Представитель Министерства юстиции на заседании отметил, что журналистка участвовала в работе YouTube-платформы «Утро февраля», которую финансируют иноагенты Илья Пономарев* и Михаил Ходорковский**, а также британские спецслужбы.

Ранее Курбангалееву* объявили в международный розыск по делу о публичных призывах к оправданию терроризма, а также распространении фейков о российской армии.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов. Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.